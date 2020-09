Shock in Utah: polizia spara a un 13enne autistico. Ricoverato in ospedale con ferite multiple (Di mercoledì 9 settembre 2020) La polizia dello Utah ha aperto il fuoco contro un 13enne autistico. Gli agenti erano stati allertati dalla madre. Ora il ragazzo è in ospedale in condizioni gravi. SALT LAKE CITY (USA) – Quello che è avvenuto nello Utah ha gettato nuovamente la polizia americana nella bufera. L’episodio risale a venerdì scorso. Utah, 13enne autistico colpito diverse volte Una donna ha chiamato la polizia perché suo figlio autistico aveva una crisi e urlava a squarciagola. Gli agenti giunti sul posto hanno intimato al 13enne di mettersi a terra e poi, non ascoltati, hanno aperto il fuoco, colpendo il teenager diverse volte. Il ragazzo, ... Leggi su newsmondo

Gli agenti hanno intimato al ragazzo di sdraiarsi al suolo e, non ascoltati, hanno aperto il fuoco. Il giovane è ricoverato con ferite alla spalla, alle caviglie, all'intestino e alla vescica. SALT LA ...

