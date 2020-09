Scuola, Azzolina “No polemiche sterili e scontro politico” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Nel nome della Scuola occorrono, pur nel rispetto della dialettica, più collaborazione, più proposte e meno scontro politico, approfittare della Scuola per fare mera propaganda significa non agire nell'interesse dei nostri ragazzi. A loro dobbiamo un sistema scolastico migliore, di qualità e al passo con i tempi. Per loro dobbiamo lavorare con sguardo volto al domani recuperando i ritardi di anni. Quello che non meritano è assistere a polemiche sterili che si consumano sulla loro pelle, non meritano slogan e frasi ad effetto che puntano solo alla pancia dell'elettorato”. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso dell'informativa urgente alla Camera sull'avvio dell'anno scolastico. ... Leggi su liberoquotidiano

