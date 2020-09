Prince of Persia Remake ancora confermato ma non arriverà su Switch (Di mercoledì 9 settembre 2020) La scorsa settimana è apparsa su Internet un'indiscrezione che affermava che un Remake di Prince of Persia sarebbe stato lanciato su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Anche se da allora il rumor è stato confermato da più giornalisti, ora è stato rivelato che alcuni dettagli erano errati.Il rumor, nato da un rivenditore con sede in Guatemala che aveva introdotto Prince of Persia Remake nelle sue inserzioni, riportava il titolo in arrivo solo su PS4 e Nintendo Switch nel 2020.Parlando con un follower su Twitter, l'analista senior di Niko Partners, Daniel Ahmad, ha detto che i rumor su Prince of Persia Remake non erano del tutto corretti, soprattutto per quanto ... Leggi su eurogamer

