Palermo, positivo un magistrato della Corte d'appello (Di mercoledì 9 settembre 2020) A palazzo di giustizia sono scattate le procedure di sicurezza: il primo piano della Corte d’appello è stato già sanificato questa mattina e saranno ricostruiti i contatti del magistrato per altri controlli Leggi su repubblica

