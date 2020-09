MATTEO SALVINI È STATO AGGREDITO DURANTE UN COMIZIO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il leader della Lega, MATTEO SALVINI, è STATO strattonato da una ragazza che gli ha strappato la camicia e la catenina che aveva al collo. L’episodio è avvenuto a Pontassieve, in provincia di Firenze, dove l’ex ministro dell’Interno era appena arrivato. SALVINI si trova nella cittadina toscana per il suo tour elettorale in Toscana in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. A fermare la giovane sono state le forze dell’ordine, intervenute immediatamente bloccando la ragazza e identificandola. Si tratterebbe di una ventenne originaria del Congo. Al momento sono in corso accertamenti sulla ragazza che vengono eseguiti dalla questura, secondo cui la persona era “in evidente STATO di alterazione psico-fisica”. Secondo quanto viene ... Leggi su howtodofor

borghi_claudio : Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante Cose già viste... fra gli applaus… - Rinaldi_euro : Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante – Il Tempo - LegaSalvini : La squadra della Lega a Bruxelles manifesta il proprio sostegno a Matteo Salvini davanti al Parlamento Europeo!… - LKaganovich2970 : Tranquilli, l'episodio è 'del tutto sganciato dalla manifestazione della lega' Ah, ok, una tizia di colore che men… - villani_e : RT @fasulo_antonio: Matteo #Salvini aggredito a Pontassieve (#Firenze), gli strappano la camicia e il rosario. Chi semina odio, raccoglie… -