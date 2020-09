La squadra di eSport di David Beckham sbarca in Borsa a Londra (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una società co-fondata da David Beckham sta per diventare il primo franchise di eSport ad essere quotato alla Borsa di Londra, approfittando della crescente popolarità del gioco online .Guild eSports, ... Leggi su leggo

Cantù, regole-Covid alle medie «Niente flauto e sport di squadra»

Pubblicato il regolamento dell’Istituto comprensivo Cantù 2, che comprende la “Anzani” di via Ginevrina da Fossano. Ritorno in classe per tutti lunedì 14. «Non si potrebbe garantire il distanziamento» ...

Città di Varese Serie D, arrivano cinque ufficialità: Lassi, Petito, Snidarcig, Baek e Mamah

Il Città di Varese ufficializza gli arrivi del portiere classe 2000 Marco Lassi (provenienza Vigor Carpaneto), del difensore classe 2002 Davide Petito (dal Renate), dei centrocampisti nativi del 2001 ...

