Juventus, Sarri: “Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile”. Secondo il Corriere di Torino Maurizio Sarri avrebbe commentato così il suo esonero dalla Juventus stabilito un mese fa dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Il tecnico toscano non ha rescisso il contratto e verrà pagato anche nella prossima stagione dai bianconeri, a meno che non dovesse trovare un altro progetto. Leggi su sportface

