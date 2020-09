Diletta Leotta: King Toretto vuole parlare di lei (Di mercoledì 9 settembre 2020) In collegamento con “Storie italiane” su Rai 1, condotto da Eleonora Daniele, il pugile Daniele Scardina, alias “King Toretto”, concorrente di “Ballando con le stelle 2020”, ha parlato della sua quarantena. Pungolato da Guillermo Mariotto sull’ex fidanzata Diletta Leotta, il campione del ring ha preferito non commentare. Daniele Scardina, il pugile che parteciperà a “Ballando con le stelle 2020”, risultato positivo al Coronavirus, è intervenuto in collegamento daArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Sabrina_Marrano : Diletta Leotta per U-Power di Borgomanero - SallyFoxxy : Ho segnalato qualche post fatto di foto di Diletta Leotta + commenti che praticamente inneggiavano alla sua violenz… - queeentess : Diletta Leotta si trucca perché è brutta o no?? - DJMaverix : Diletta Leotta August 2020 [Images] - haizlover99 : RT @Footy_Girls01: Diletta Leotta -