Drammatico incidente tra Como e Senna Comasco. Una ragazza di 24 anni è Morta tra le fiamme di un'auto uscita fuori strada. In gravi condizioni è un altro coetaneo che era nella Panda che si è schiantata contro una balla di fieno. L'esatta dinamica dell'incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 8 settembre è ancora … L'articolo Como, incidente a Senna Comasco: l'auto s'incendia. Morta ragazza 24enne proviene da Il Notiziario.

