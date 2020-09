Colleferro, il campione di MMA Di Chirico: «Fighter? Sembrano più dei trapper... Con lo sport non c'entrano nulla» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alessio Di Chirico è doppiamente ferito e addolorato. Come fighter, lui che è entrato a far parte della federazione americana UFC, ma anche come allenatore nella palestra che ha fondato... Leggi su ilmessaggero

cesarebrogi1 : RT @P_M_1960: Colleferro, il campione di boxe Emanuele Blandamura: Non chiamateli pugili, sono vigliacchi. Infatti Emanuele quelli sono sol… - Camilllinha28 : RT @ultimenotizie: Carlo Molfetta, campione olimpico di taekwondo, commenta la morte di #WillyMonteiro Duarte: 'la prima cosa che ti insegn… - P_M_1960 : Colleferro, il campione di boxe Emanuele Blandamura: Non chiamateli pugili, sono vigliacchi. Infatti Emanuele quell… - lciucciovino : RT @ultimenotizie: Carlo Molfetta, campione olimpico di taekwondo, commenta la morte di #WillyMonteiro Duarte: 'la prima cosa che ti insegn… - CiccioWolfmilly : Colleferro, il campione di boxe Blandamura: «Non chiamateli pugili, sono vigliacchi» O semplicemente figli di troi… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro campione Colleferro, il campione di boxe Blandamura: «Non chiamateli pugili, sono vigliacchi» Il Messaggero Willy Monteiro, l'agente di polizia: "Pestato da Mario Pincarelli, gli chiesi solo di mettere la mascherina"

Loro Mario Pincarelli, 22 anni, Francesco Belleggia di 23, e i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, di 24 e 26 anni, i quattro fermati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte (21 anni) ucciso a Collefer ...

MMA: sono pericolose? Ecco perché non istigano la violenza

Cosa sono le MMA? È uno sport pericoloso e violento? Facciamo chiarezza sulle arti marziali miste e sul perché non istigano la violenza gratuita. Le MMA, ovvero le arti marziali miste, sono pericolose ...

Loro Mario Pincarelli, 22 anni, Francesco Belleggia di 23, e i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, di 24 e 26 anni, i quattro fermati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte (21 anni) ucciso a Collefer ...Cosa sono le MMA? È uno sport pericoloso e violento? Facciamo chiarezza sulle arti marziali miste e sul perché non istigano la violenza gratuita. Le MMA, ovvero le arti marziali miste, sono pericolose ...