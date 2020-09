Codere: nel primo semestre ricavi a 318 mln (-55%), pesa impatto covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Codere, società multinazionale leader nel settore del gioco, ha chiuso il primo semestre del 2020 con ricavi operativi per 318 milioni di euro, in calo del 55%. pesa la temporanea chiusura dell'attività fisica causata dalle misure restrittive di prevenzione nei confronti del covid-19 imposte in tutti i suoi mercati nel secondo trimestre, con solo alcune attività aperte a maggio (ippodromi dell'Uruguay) e giugno (sedi in Italia e Spagna). Il business online ha mantenuto i ricavi invariati rispetto alla prima metà del 2019, a causa della mancanza di eventi sportivi rilevanti durante questo periodo. Lo rende noto Codere in un comunicato. La società ha conseguito un ebitda normalizzato di 17 ... Leggi su iltempo

