Calciomercato Genoa, i colpi di Faggiano: l’ex ds del Parma pronto a bussare due volte, Zajc e Karsdop… (Di mercoledì 9 settembre 2020) Daniele Faggiano particolarmente attivo sul mercato. Il nuovo direttore sportivo del Genoa si sta adoperando al fine di costruire un organico più che mai competitivo in vista della prossima stagione. Di concerto con il patron ligure Preziosi ed in nuovo tecnico Maran, l'ex dirigente di Parma e Palermo setaccia il mercato alla ricerca di elementi funzionali al credo tattico dell'ex allenatore del Cagliari. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Secolo XIX, la strategia di mercato del Grifone sarebbe già delineata: la lista della spesa comprende un difensore, un paio di centrocampisti ed un attaccante oltre a Sanabria che dovrebbe rientrare alla base. Faggiano è pronto a definire due colpi di assoluto livello: dal Fenervahce dovrebbe arrivare il centrocampista ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Genoa in chiusura per #Zajc. #Karsdorp e #Ranocchia nel mirino - DiMarzio : #Calciomercato | #Genoa e #Inter discutono del futuro di #Pinamonti - DiMarzio : Non solo Genoa su #Luperto: inserimento del #Parma - Mediagol : #Calciomercato #Genoa, i colpi di Faggiano: l’ex ds del Parma pronto a bussare due volte, Zajc e Karsdop… - Mediagol : #Calciomercato #Genoa, i colpi di Faggiano: l'ex ds del Parma pronto a bussare due volte, Zajc e Karsdop... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Genoa scatenato, arriva Zajc! Calciomercato.com Calciomercato Genoa, visite mediche in corso per Czyborra

Il Genoa si appresta ad accogliere un nuovo calciatore all'interno della propria rosa. Ieri sera si è infatti praticamente chiuso l'affare che porterà nuovamente Miha Zajc in Italia. L'ex Empoli arriv ...

Cessione Genoa, Preziosi smentisce qualsiasi trattativa

Quella di oggi sembrava potesse essere una giornata decisiva per il futuro societario del Genoa. Alcuni rumors, emersi nel corso della passata settimana, parlav ...

Il Genoa si appresta ad accogliere un nuovo calciatore all'interno della propria rosa. Ieri sera si è infatti praticamente chiuso l'affare che porterà nuovamente Miha Zajc in Italia. L'ex Empoli arriv ...Quella di oggi sembrava potesse essere una giornata decisiva per il futuro societario del Genoa. Alcuni rumors, emersi nel corso della passata settimana, parlav ...