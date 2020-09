Bufera procure: si dimette altro consigliere Csm (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 09 SET - Un altro consigliere del Csm si è dimesso in relazione al "caso Palamara". Si tratta di Marco Mancinetti, togato di Unicost. "Ho ricevuto pochi minuti fa la notifica dell'azione ... Leggi su corrieredellosport

Un altro consigliere del Csm si è dimesso in relazione al “caso Palamara”. Si tratta di Marco Mancinetti, togato di Unicost. “Ho ricevuto pochi minuti fa la notifica dell’azione disciplinare nei miei ...Marco Mancinetti è il sesto consigliere a lasciare il Csm per vicende legate al “caso Palamara”. Il togato di Unicost è venuto a conoscenza di un’azione disciplinare nei suoi confronti in vista del pr ...