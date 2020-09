Battisti show: sciopero della fame (Di mercoledì 9 settembre 2020) Massimo Malpica Il terrorista: "Isolamento ingiusto". Ira dei familiari delle vittime: "Non credetegli" Cesare Battisti fa lo sciopero della fame contro il regime di isolamento a cui è sottoposto nel carcere di Oristano dal suo arresto a gennaio 2019, ma mentre il magistrato di sorveglianza di Cagliari concede all'ex terrorista lo sconto di pena per buona condotta (tre mesi per ogni anno), i parenti delle vittime insorgono. Quelle proteste da Battisti, ex membro dei Proletari armati per il comunismo, condannato all'ergastolo per quattro omicidi e finito dietro le sbarre dopo 37 anni di latitanza, non le mandano giù. «Spero che nessun politico e che nessun giudice si faccia impietosire da questa mossa, lo conosciamo ormai, fa queste mosse per impietosire, negli anni ... Leggi su ilgiornale

Marty_Loca80 : @timonti91 Ma guarda. E io che pensavo a Mr Papeete e al suo show per l arresto di Battisti. Poi si è scordato gli… - PaolaPepeblog : ?? TALI E QUALI SHOW Sosia trasformisti della TV portano in scena: Celentano, Vasco Rossi, Gianni #Morandi, Gianna… -

Ultime Notizie dalla rete : Battisti show Battisti show: sciopero della fame il Giornale DECIBEL/ Enrico Ruggeri canta ‘Contessa’ e divide il web ad Una Storia da Cantare

Ci sono anche i Decibel di Enrico Ruggeri ad Una Storia da Cantare. Li ricordiamo soprattutto per l’omaggio a Lucio Battisti, nella puntata che segnava l’atto finale dello show. I Decibel dividono il ...

Rubrica, PALINSESTO MUSICALE. Fred De Palma, Miguel Bosè, Loredana Bertè, Matia Bazar, Lucio Battisti

Palinsesto Musicale, Dal 2 all'8 Agosto. In foto, da sinistra a destra: Loredana Bertè, Miguel Bosè, Fred De Palma, Antonella Ruggiero e i Matia Bazar Dal concerto del 1982 di Miguel Bosè, Loredana Be ...

Ci sono anche i Decibel di Enrico Ruggeri ad Una Storia da Cantare. Li ricordiamo soprattutto per l’omaggio a Lucio Battisti, nella puntata che segnava l’atto finale dello show. I Decibel dividono il ...Palinsesto Musicale, Dal 2 all'8 Agosto. In foto, da sinistra a destra: Loredana Bertè, Miguel Bosè, Fred De Palma, Antonella Ruggiero e i Matia Bazar Dal concerto del 1982 di Miguel Bosè, Loredana Be ...