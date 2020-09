Alarm Phone: barcone in fuga dalla Libia con 75 persone a bordo è in pericolo nel Mediterraneo​ (Di mercoledì 9 settembre 2020) AGI - Settantacinque persone, comprese decine di donne e bambini, sono in pericolo nel Mediterraneo centrale. Lo rende noto noto Alarm Phone: "Oggi pomeriggio abbiamo ricevuto una chiamata da una barca in fuga dalla Libia. Dicono che ci sono donne incinta a bordo, una in cattivo stato di salute. Le autorità sono informate, serve soccorso ora". Leggi su agi

© (Afp) - Una foto aerea mostra un'imbarcazione che trasportava i migranti bloccati nello Stretto di Gibilterra prima di essere salvata dalla Guardia Civil spagnola e da una Ong. A bordo 157 migranti.

Pianeta Migranti Cremona . A Milano la marcia dei nuovi desaparecidos.

Sono persone, non numeri. Migrare per vivere, non per morire. L’associazione ‘Milano senza frontiere’ ogni primo giovedì del mese dalle 18.30 alle 19.30 in piazza La Scala a Milano organizza la Marcia ...

