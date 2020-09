Wta Istanbul 2020: Paolini lotta e passa agli ottavi, Voegele sconfitta al terzo set (Di martedì 8 settembre 2020) Buona la prima per Jasmine Paolini. La tennista azzurra numero 97 al mondo parte bene nel WTA di Istanbul battendo la svizzera Stefanie Voegele al terzo set con i parziali di 6-1 4-6 6-3 in due ore e tre minuti di gioco. Puro dominio per l’azzurra nel primo set con un 6-1 che non lascia spazio a interpretazione seppur Paolini più volte sia stata forzata a cancellare le chance di controbreak dell’avversaria. Voegele, però, sale in cattedra nel secondo set e conquista immediatamente due break che la portano avanti 4-0 salvo poi chiudere 6-4. Ma nel terzo a prevalere è l’azzurra che chiude il parziale 6-3 e prenota un posto agli ottavi di finale del torneo turco. Leggi su sportface

