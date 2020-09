Una Vita trame Spagna, Felipe va via: la minaccia di Genoveva per Tano (Di martedì 8 settembre 2020) Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano l’uscita di scena di Felipe. L’Alvarez Hermoso lascerà Acacias 38 nelle puntate che andranno in onda in Spagna nei prossimi giorni. L’avvocato prende questa scelta dopo aver lottato inutilmente contro Genoveva. Felipe è pronto a tutto pur di far pagare alla Salmeron, che nel frattempo è diventata sua … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

lauraboldrini : In #Bielorussia hanno rapito #MariaKolesnikova, una delle tre donne leader dell’opposizione. La sola rimasta nel pa… - chetempochefa : “Stiamo educando una gioventù all’odio, perché abbiamo perso il senso dei valori, i veri valori della vita li abbia… - lucianonobili : Willy #Monteiro, appena 21 anni. Una vita spezzata dall’odio. Picchiato a sangue fino alla morte da quattro assass… - PaoloVersa : RT @alevarone: @PaoloVersa L'aborto Paolo è una cosa diversa per mille motivi. Io sono pro vita sempre, ma comprendo che non sia semplice d… - starrysushi : Ma come riuscite a pisciare squattando per non toccare la tavoletta nei bagni pubblici? Io mi devo ancora fare il t… -