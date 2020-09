Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “Vergogna, l’ha fatto solo per… (Di martedì 8 settembre 2020) Uomini e Donne, l’amatissimo programma condotto da Maria De Filippi, è ricominciato da qualche ora, e già ha dato vita a un feroce scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Motivo della faida è il lifting a cui si è sottoposta la storica dama del dating show, grande novità di questa nuova edizione del programma. Tina non ha dubbi: Gemma si è sottoposta all’intervento con uno scopo ben preciso. «La butta sul sentimentale, ma una donna che si occupa di sé stessa significa che deve fare la plastica? Si deve vergognare. Dica la verità: lo ha fatto per rimorchiare i giovani», ha dichiarato senza peli sulla lingua l’opinionista. Le accuse di Tina ... Leggi su velvetgossip

nicolettagiust1 : @eadaimon Chi è Tina Cipollari? - cuoredicanna78 : RT @eadaimon: Che faccia ridere Tina Cipollari piuttosto che Franca Valeri per me è un fallimento - eadaimon : Che faccia ridere Tina Cipollari piuttosto che Franca Valeri per me è un fallimento - guszimmerfrei : @mariacafagna ...peraltro ho sempre avuto un debole per Tina Cipollari, situazionista vera e propria. Datele un pal… - infoitcultura : Tina Cipollari la dieta non ha funzionato a Uomini e Donne ? Il nuovo volto dell’opinionista -