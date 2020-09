Sanità, prosegue la collaborazione tra l’Asl e ‘Io X Benevento’ (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa dlel’associazione “Io X Benevento”: Il presidente dell’Associazione “IO X BENEVENTO”, Giuseppe Schipani, ha incontrato questa mattina il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Benevento, Gennaro Volpe, per parlare del servizio di prenotazione online “Fissalappuntamento”. Il servizio, elaborato su sollecitazione di Io X Benevento, è risultato utilissimo se si considera il periodo di emergenza sanitaria ed il rispetto delle nuove misure anticovid e l’Asl ha saputo rispondere alle esigenze dell’utenza. L’incontro è stato utile anche per affrontare diverse questioni che caratterizzano le prestazioni sanitarie erogate dall’ASL. L’Associazione Io X Benevento, da sempre al servizio ... Leggi su anteprima24

