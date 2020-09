Rinnovo Acerbi, confronto a Formello con la dirigenza (Di martedì 8 settembre 2020) . Gelo tra le parti dopo lo sfogo, in giornata ci sarà il confronto Prima lo sfogo, poi il confronto tra le parti. Francesco Acerbi – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – si confronterà con il club in vista del Rinnovo. È calato il gelo – si legge – dopo il duro sfogo del difensore biancoceleste: il Rinnovo è stato bloccato, ora vanno chiariti gli scenari legati al futuro. Sarà una giornata decisiva per il futuro di Acerbi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

RaiSport : Da Amsterdam, Francesco Acerbi al microfono di @AurelioCapaldi : 'Il contratto con la Lazio? Cifre non vere, se que… - marcoconterio : ?? ?? @Acerbi_Fra e la #Lazio. Non ha mai rifiutato il rinnovo, le parole dure sono arrivate perché non si è sentito… - laziopress : - laziopress : - pasqualinipatri : -