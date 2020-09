RECENSIONE | Venezia 77, in viaggio tra le ombre con ‘Guida romantica a posti perduti’ (Di martedì 8 settembre 2020) VENEZIA – I posti perduti sono luoghi “vuoti, con tanta vita dentro, rimandano cosi’ tanto al passato che ci si sta bene. Si ritrova un po’ di se stessi li'”. Ecco perche’ Giorgia Farina li ha voluti raccontare nel suo nuovo film ‘Guida romantica a posti perduti’, Evento Speciale alle Giornate degli Autori e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Protagonisti di questo road movie “due personaggi con tante ombre, ma che non hanno paura di essere sbagliati”, ha dichiarato la regista subito dopo la proiezione al Lido. “Sono due incompiuti, in un viaggio a ritroso nelle loro vite. Ogni tappa del percorso fa cadere un pezzo dell’armatura che si sono costruiti questi personaggi cosi’ bugiardi”. Leggi su dire

Denise Negri ci racconta in anteprima da Venezia 77 le sue impressioni a caldo sul nuovo lavoro di Gianfranco Rosi. Per entrare nel film ancor prima di vederlo E' arrivato al Lido uno dei film più att ...

La nostra video intervista al regista e alla protagonista Julia Vysotskaya. In Concorso a Venezia 77

VENEZIA – ”Ho voluto fare un film in memoria della generazione dei miei genitori”. A parlare è Andrei Konchalovsky, che presenta in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 77 il suo nuovo film Cari ...

