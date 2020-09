Pensione di vecchiaia: a chi spetta l’accesso con 66 anni e 7 mesi di contributi? (Di martedì 8 settembre 2020) Accedere oggi, nel 2020, alla Pensione di vecchiaia richiede aver maturato almeno 20 anni di contributi ed aver compiuto almeno 67 anni di età. Una normativa, però, ha bloccato l’aumento dell’età pensionabile per una categoria di lavoratori non facendo intervenire, soltanto per loro, l’aumento di 5 mesi scattato per il biennio 2019-2020. Vediamo di cosa si tratta e chi può beneficiarne. Pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi Un nostro lettore scrive per chiedere: Buongiorno, vorrei sapere se è vero che: i precoci hanno la possibilità di andare in Pensione di vecchiaiaa 66 anni e 7 mesi con 20 ... Leggi su notizieora

