Omicidio Khashoggi, Onu: processo saudita “mancato di trasparenza” (Di martedì 8 settembre 2020) L'accusa delle Nazioni Unite è netta: al processo saudita che ha condannato otto persone, senza per altro svelare l'identità degli imputati, per l'Omicidio del giornalista Jamal Khashoggi quasi due anni fa "è mancata la trasparenza". Interpellato sul verdetto dall'agenzia di stampa turca Anadolu Rupert Colville, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha detto che si è trattato di una "parodia della giustizia". "Questo è stato un crimine molto grave e raccapricciante, un crimine orrendo", ha detto Colville. "Questo è un caso in cui non c'è stata un'adeguata trasparenza nel processo e chiaramente i responsabili dovrebbero essere perseguiti e condannati a pene commisurate al crimine", ha rimarcato aggiungendo che in questi ... Leggi su ilfogliettone

