Miley Cyrus lascia la dieta vegana non stavo più bene (Di martedì 8 settembre 2020) La cantante Miley Cyrus abbandona la dieta vegana e ammette: «Il mio cervello non correva più», ha seguito questo regime alimentare per sei anni e ha scelto di cambiare perché si sentiva malnutrita. Lo ha riconosciuto nel corso del podcast “The Joe Rogan Experience”. Ad aprirle gli occhi e a prepararle il primo pasto non vegano è stato l’ex marito Liam Hemsworth. «Sono stata vegana per moltissimo tempo, ma ho dovuto introdurre pesce e Omega nella mia vita, perché il mio cervello non stava funzionando correttamente. Il mio ex marito mi ha cucinato del pesce alla griglia e ricordo che ho pianto a lungo… Mi fa davvero male mangiare pesce», ha dichiarato. La star ha anche aggiunto di essere diventata “pescetariana” ... Leggi su people24.myblog

