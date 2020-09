Lorella Cuccarini lascia l’agenzia di Lucio Presta: «La decisione non è collegata alla questione Vita in Diretta» (Di martedì 8 settembre 2020) Cuccarini e Presta Prima fuori da La Vita in Diretta, ora dall’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta. Ma se la ‘dipartita’ dal programma pomeridiano di Rai 1 non è dipesa da lei, l’addio professionale a Presta è una sua decisione. Parola della Diretta interessata, Lorella Cuccarini: “Dopo 15 anni ho lasciato l’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presa, che ringrazio per questa lunga e preziosa collaborazione” afferma la conduttrice su Instagram. Precisa, inoltre, che tale scelta non ha a che fare con La Vita in Diretta, ripartita ieri – con ascolti superiori ... Leggi su davidemaggio

