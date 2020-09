La mail dell’iPhone 11 Pro con Iliad è una truffa, l’operatore avvisa (Di martedì 8 settembre 2020) Sta arrivando a non pochi italiani la mail relativa all’iPhone 11 Pro con Iliad, naturalmente in regalo. Sebbene ci sia più di qualcuno che spera nella buona sorte e dunque di essere stato selezionato in qualche fantomatica lotteria, va detto subito che siamo al cospetto di una truffa molto pericolosa. L’operatore mobile non ha messo in palio alcunché per vecchi e nuovi clienti, almeno in questo momento. La missiva fraudolenta ha un oggetto a dir poco curioso: si parla infatti di programma di incentivazione dei clienti Iliad. Questi ultimi sarebbero invogliati nel passare all’operatore e magari fidelizzarsi a questo proprio perché destinatari del regalo, il tanto desiderato melafonino. La proposta, perché fin troppo campata in aria, già di per se dovrebbe far ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : mail dell’iPhone Apple, negozi chiusi non fermano iPhone: 26,4 miliardi vendite Corriere della Sera