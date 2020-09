La denuncia dei giovani di Colleferro dopo la morte di Willy: “Qui una rissa ogni sabato sera, servono più controlli” (Di martedì 8 settembre 2020) “Il sabato sera c’è sempre una rissa” spiega una ragazza di Colleferro venuta a portare i fiori sul luogo dell’omicidio di Willy. “C’è bisogno di più controllo” dice un altro ragazzo. Si conoscevano a Colleferro gli aggressori, erano famosi per le risse e per le arti marziali. L'articolo La denuncia dei giovani di Colleferro dopo la morte di Willy: “Qui una rissa ogni sabato sera, servono più controlli” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

caritas_milano : Caporalato a Milano. #Migranti sfruttati nei campi di fragole. “Non potevamo bere” Lavoravamo senza mascherine né… - ilfoglio_it : Il leader di Iv annuncia un'azione legale contro Tommaso Miele, il magistrato che il M5s vorrebbe a capo della magi… - TemaMarco60 : RT @AngeloCiocca: Se non fosse TRAGICO, sarebbe COMICO: i #migranti in #Germania, no siamo più comodi in #Italia !!! Capito come la pensano… - vittorioromano : Il caso #Assange diventa sempre piu' importante per la difesa della democrazia e della liberta' di stampa nelle dem… - Sakurauchi_Hime : RT @Mcclane272: @valy_s Da denuncia e ritiro immediato dei bambini da scuola -

Ultime Notizie dalla rete : denuncia dei Diano Arentino: auto abbandonata all'ingresso del paese. La denuncia dei residenti. "Delusi dalle istituzioni che non fanno niente" IMPERIAPOST Scala piazza Sinno piena di sporcizia, al Carmine chiedono più manutenzione

La denuncia arriva direttamente dai residenti del Carmine a Salerno. Stavolta è la scalinata di piazza Sinno a far lamentare molta gente del quartiere. Che invoca maggiori interventi di manutenzione d ...

Elezioni Celano, candidati a sostegno di Ranalletta: basta usare la politica per il potere

Provincia e nella Regione. In questi anni nessuno si è mai visto nei tavoli istituzionali che trattavano il tema dell’Interporto, utile anche agli agricoltori e ai commercianti di Celano oppure in que ...

La denuncia arriva direttamente dai residenti del Carmine a Salerno. Stavolta è la scalinata di piazza Sinno a far lamentare molta gente del quartiere. Che invoca maggiori interventi di manutenzione d ...Provincia e nella Regione. In questi anni nessuno si è mai visto nei tavoli istituzionali che trattavano il tema dell’Interporto, utile anche agli agricoltori e ai commercianti di Celano oppure in que ...