Infortunio Zaniolo, ora è ufficiale: crociato anteriore rotto (Di martedì 8 settembre 2020) Nicolò Zaniolo dovrà restare fermo per altri sei mesi per la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro: brutte notizie per la Roma Ancora una brutta notizia per il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Durante la sfida contro l’Olanda con la maglia dell’Italia … L'articolo Infortunio Zaniolo, ora è ufficiale: crociato anteriore rotto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

