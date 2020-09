In quarantena su un pullman: per i migranti non c’è altro posto (Di martedì 8 settembre 2020) Un nutrito gruppo di richiedenti asilo costretti a trascorrere la quarantena su un pullman: avviene ad Udine, dove non si riesce, incredibilmente, a trovare posto a queste persone. Non sapevano letteralmente dove metterli, e li hanno lasciati su un pullman. Per le autorità di Udine non è stato possibile trovare una sistemazione per i migranti … L'articolo In quarantena su un pullman: per i migranti non c’è altro posto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

globulirossii : Nella mia città hanno sistemato alcuni migranti in dei pullman per fare la quarantena. Cioè vivere per quattordici… - CurioGorilla : RT @sunderland_jude: Pazzesco. Prefettura di Udine mette 30 persone in quarantena per 2 settimane su dei pullman. - SARwatchMED : RT @PartecipAzione2: A Udine le persone richiedenti asilo fanno la quarantena sui pullman. Dormono sui sedili per 14 giorni e hanno solo un… - SARwatchMED : RT @sunderland_jude: Pazzesco. Prefettura di Udine mette 30 persone in quarantena per 2 settimane su dei pullman. - Intersos : RT @PartecipAzione2: A Udine le persone richiedenti asilo fanno la quarantena sui pullman. Dormono sui sedili per 14 giorni e hanno solo un… -

Ultime Notizie dalla rete : quarantena pullman Ora spuntano i bus quarantena I migranti: "Noi dormiamo qui" ilGiornale.it In quarantena su un pullman: per i migranti non c’è altro posto

Un nutrito gruppo di richiedenti asilo costretti a trascorrere la quarantena su un pullman: avviene ad Udine, dove non si riesce, incredibilmente, a trovare posto a queste persone. Non sapevano letter ...

La Caritas si occuperà degli stranieri bloccati in un pullman in via Pozzuolo

Sarà la Caritas a occuparsi dei migranti che avevano affollato il sagrato del Santuario della Madonna Missionaria a Tricesimo e sabato scorso erano poi stati trasferiti in un’area verde in via Pozzuol ...

Un nutrito gruppo di richiedenti asilo costretti a trascorrere la quarantena su un pullman: avviene ad Udine, dove non si riesce, incredibilmente, a trovare posto a queste persone. Non sapevano letter ...Sarà la Caritas a occuparsi dei migranti che avevano affollato il sagrato del Santuario della Madonna Missionaria a Tricesimo e sabato scorso erano poi stati trasferiti in un’area verde in via Pozzuol ...