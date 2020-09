Ida Platano intromissione indesiderata | Ex di Uomini e Donne contro Tina Cipollari (Di martedì 8 settembre 2020) Ida Platano cerca in tutti i modi di sostenere la sua migliore amica Gemma che, durante la prima puntata di Uomini e Donne di ieri si è mostrata completamente diversa. Cosa sta succedendo? Gemma Galgani durante la prima puntata di Uomini e Donne di ieri è entrata nello studio di Maria De Filippi completamente cambiata. … L'articolo Ida Platano intromissione indesiderata Ex di Uomini e Donne contro Tina Cipollari proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : Ida Platano ballo pericoloso Pesanti conseguenze fuori da Uomini e Donne - #Platano #ballo #pericoloso #Pesanti -