Hyrule Warriors | L' era della Calamità è il prequel di Breath of the Wild in arrivo su Nintendo Switch

Hyrule Warriors: Age of Calamity è un nuovo gioco di Zelda ambientato 100 anni prima nel mondo di Breath of the Wild e uscirà il 20 novembre per Nintendo Switch.Il gioco ci vedrà interpretare personaggi come Link, Zelda e altri alle prese contro orde di nemici del gioco Breath of the Wild. Combatterete nemici come Bokoblins e Lynels e proseguendo nella storia riusciremo a sapere di più sui quattro campioni durante i filmati che hanno uno stile artistico simile a Breath of the Wild.

