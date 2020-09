Ghali, il post amaro sulla morte di Willy: “Io l’ho scampata per un pelo” (Di martedì 8 settembre 2020) La tragedia di Colleferro ha visto il giovane 21enne Willy Monteiro Duarte morire dopo aver subito un pestaggio a sangue ad opera dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi (in manette anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. I quattro, però, al primo interrogatorio hanno negato di aver picchiato il ragazzo). Sull’omicidio pende anche l’aggravante razziale su … L'articolo Ghali, il post amaro sulla morte di Willy: “Io l’ho scampata per un pelo” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ghali: “Anche io preso a calci e pugni, ho sperato di rialzarmi da terra. Ora chiedo giustizia per Willy”

L’artista milanese racconta di quando in passato «l’ha scampata per un pelo» e di come «odio e razzismo siano un problema ricorrente nel nostro Paese» Ghali è cresciuto a Milano, con «papà in cella» e ...

