Enrico Papi ha subito un grave lutto: è morta la madre (Di martedì 8 settembre 2020) Di recente, Enrico Papi ha subito un grave lutto: è morta, infatti, sua madre. Solo cinque giorni fa, la donna aveva compiuto 81 anni. A portare via la signora Luciana Riccioni all’affetto dei suoi cari è stata una brutta malattia di cui soffriva da tempo. Come leggiamo da Gossip e TV, in vita la donna era proprietaria terriera. Qualche tempo fa,la madre di Enrico era stata ospite da Barbara D’Urso assieme ai suoi familiari, per raccontare il rapporto con suo figlio, attualmente alla conduzione di Guess my age su TV8. Presente in quell’occasione anche Samuele Papi, marito di Luciana e padre di Enrico, di professione commerciante ... Leggi su kontrokultura

darkap89 : Rinnovo un abbraccio forte a Enrico Papi. Ci siamo sentiti alcuni giorni fa per presentare ai lettori di Telesette… - piobulgaro : ?? ULTIMA ORA - IMPROVVISO LUTTO PER IL CONDUTTORE, È MORTA LA MAMMA! Le sue parole piene di dolore… Leggi qui ????… - prestia_fabio : RT @Radio105: 'Sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare' ?? #EnricoPapi #8settembre #Radio105 - Radio105 : 'Sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare' ?? #EnricoPapi #8settembre #Radio105 - flaviaa3092 : RT @asiasinasce: Un abbraccio ad Enrico Papi da tutti i #ciavarrini ??? -