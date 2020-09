“Dovete patire la fame anche voi!” – I commenti idioti sotto un articolo che parla della crisi del Calcio (Di martedì 8 settembre 2020) “Il Calcio è inutile”, così come il teatro, i concerti, il cinema, il mondo dell’intrattenimento in genere. Questa è un’opinione molto diffusa, specie durante questa emergenza Covid. Ci sono dei lavoratori che, oltre ad essere rimasti senza lavoro, si trovano anche nell’umiliante situazione di doversi in qualche modo vergognare di chiedere di poter lavorare. Quando si parla di sport, in particolare di Calcio, l’opinione comune è che, siccome è un mondo dorato composto da ricchi calciatori viziati, uno stop prolungato non farà certo loro male. Peccato che intorno al pallone graviti un mondo immenso nel quale ci lavorano decine di migliaia di persone, che non hanno certo ingaggi milionari ma che anzi sono spesso precari e senza garanzie. Certo ... Leggi su giornalettismo

LauraWayne_88 : #WillyMonteiro quelli erano solo dei viziati di merda a cui non è stato insegnato niente, solo ricevere e dare nien… - matildebosetti : INFAMI PEZZI DI MERDA ANIMALI DOVETE PATIRE LE PEGGIO PENE DELL’INFERNO E MARCIRE IN CARCERE SIETE LA MERDA, SCHIFO… - nationsbabyhwi : @tbz_jejuboy HYUNG, ARRIVO CON CEO RHYMER E COMPRIAMO LA VOSRA AGENZIA, COSÌ NON DOVETE PATIRE PER AVERE UN COMEBAC… - Dana87796675 : NN VI PREOCCUPATE ANCHE LORO DIVENTERANNO VECCHI IN UN OSPIZIO SOLI SU UNA SEDIA A ROTELLE K VI CACATE E PISCIATE… -

Ultime Notizie dalla rete : “Dovete patire Darius Cozmic Collection: Arcade e Console Retrogaming History