Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (Di martedì 8 settembre 2020) Il testo dell'art. 411 c.p.La ratio dell'art. 411 c.p. e la procedibilitàLa condotta sanzionata dall'art. 411 c.p.La pena per il reato di Distruzione di cadavereEsimenti e cause di non punibilitàElemento soggettivoIl testo dell'art. 411 c.p.Torna su L'art. 411 c.p. prevede che: "Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato ... Leggi su studiocataldi

