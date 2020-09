Daniela Santanché: “Non è facile avere Flavio Briatore in isolamento da me” (Di martedì 8 settembre 2020) Dimesso dal San Raffaele dove era ricoverato per Covid-19, Flavio Briatore è andato immediatamente a casa dell’amica Daniela Santanché. Aveva bisogno di un posto dove stare che fosse vicino all’ospedale e ha scelto la bellissima abitazione della ‘pitonessa’. Ora la Santanché racconta com’è avere in casa l’imprenditore per l’isolamento e lo fa in una intervista a Vanity Fair: “Ci vuole una certa organizzazione, non è semplice: distanziamento, mascherine. Bisogna disinfettare, prestare molta attenzione a tutto. avere dei locali dove la persona stia isolata da tutti gli altri e ciò presuppone anche la necessità di avere una casa di ampie dimensioni“. Nonostante queste ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : “C’è una cosa in questa storia che coinvolge Flavio Briatore e Daniela Santanchè che nessuno ha notato', ascoltate… - Noovyis : (Daniela Santanché: “Non è facile avere Flavio Briatore in isolamento da me”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Daniela Santanché: “Non è facile avere Flavio Briatore in isolamento da me” - ilbarone1967 : RT @DSantanche: Aggressione Giornalista, Daniela Santanchè (FDI): Da Grillo c’è da aspettarsi di tutto! Al Giornalista va tutta la mia soli… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Flavio #Briatore si dice in 'superforma, pronto per ripartire', in attesa di guarire dal #Covid19 e lasciare l'isolament… -