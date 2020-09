Dalla febbre alle quarantene, ecco tutti i casi in cui figli (e genitori) rischiano di rimanere a casa (Di martedì 8 settembre 2020) A casa o a scuola, in caso di sintomi si avvisano subito le autorità sanitarie. Se a essere contagiato è un docente che insegna su più classi, potrebbe scattare la quarantena per tutte quelle classi. Il nodo delle misure a favore dei genitori Leggi su ilsole24ore

fanpage : Dalla Sardegna 'esplosione virale senza precedenti' - fisco24_info : Dalla febbre alle quarantene, ecco tutti i casi in cui figli (e genitori) rischiano di rimanere a casa: A casa o a… - ElioLannutti : Dalla febbre alle quarantene, ecco tutti i casi in cui figli (e genitori) rischiano di rimanere a casa @sole24ore - FilippoCarmigna : Dalla febbre alle quarantene, ecco tutti i casi in cui figli (e genitori) rischiano di rimanere a casa @sole24ore - inessenziale : @jacko_cecilia Arriverà un giorno in cui avrai la febbre e non potrai alzarti dal letto. Quel giorno chiederai a tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla febbre Dalla febbre alle quarantene, ecco tutti i casi in cui figli (e genitori) rischiano di rimanere a casa Il Sole 24 ORE “Bambino con la febbre a scuola”: intera classe a casa a Crema

(ANSA) – La febbre di un bambino ha fatto scattare il protocollo anti-Covid in una scuola a Crema (Cremona), con tutta la classe del piccolo lasciata a casa, a pochi giorni dalla prima campanella, com ...

Dalla febbre alle quarantene, ecco tutti i casi in cui figli (e genitori) rischiano di rimanere a casa

La scuola è appena iniziata in alcune regioni del Nord, ma già si rischia, nei prossimi giorni, di restare a casa. Non solo se l’alunno presenta sintomi o ha la febbre, misurata dai genitori, prima di ...

(ANSA) – La febbre di un bambino ha fatto scattare il protocollo anti-Covid in una scuola a Crema (Cremona), con tutta la classe del piccolo lasciata a casa, a pochi giorni dalla prima campanella, com ...La scuola è appena iniziata in alcune regioni del Nord, ma già si rischia, nei prossimi giorni, di restare a casa. Non solo se l’alunno presenta sintomi o ha la febbre, misurata dai genitori, prima di ...