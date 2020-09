Coronavirus, in Trentino primo bimbo positivo in un asilo: in quarantena i compagni (Di martedì 8 settembre 2020) Un bambino di un asilo nido di Pergine Valsugana in Trentino è risultato positivo al tampone del Coronavirus (LIVEBLOG - SPECIALE COVID-19). A seguito della positività del bimbo due maestre e altri 5 bambini dello stesso 'gruppo classe' sono stati posti in isolamento fiduciario e sottoposti a test. Le scuole materne in provincia di Trento sono state aperte il primo settembre. Come riferisce il sindaco di Pergine, Roberto Oss Emer, attualmente in città ci sono "9 persone di 4 nuclei familiari in isolamento fiduciario non positivi al Coronavirus e 15 persone di 6 nuclei familiari sono in quarantena domiciliare senza alcun sintomo in quanto rientrati da vacanze o ... Leggi su tg24.sky

fanpage : #Focolaio in Trentino, aumentano i contagi nell'azienda di carni - Roky99760738 : RT @ilriformista: Primo bambino positivo al #Coronavirus in un asilo del Trentino dopo sei giorni dalla riapertura - Forzajuvesempr5 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Trentino primo bimbo positivo in un asilo: in quarantena i compagni - Stefaniaugo77 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Trentino primo bimbo positivo in un asilo: in quarantena i compagni - ilriformista : Primo bambino positivo al #Coronavirus in un asilo del Trentino dopo sei giorni dalla riapertura -