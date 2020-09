Cesare Battisti intraprende uno sciopero della fame in carcere (Di martedì 8 settembre 2020) L’ex terrorista dei proletari armati ha scritto una lettera dalla sua cella. “La pena di isolamento è del tutto illeggittima”, scrive Cesare Battisti. Cesare Battisti annuncia di aver dato il via a uno sciopero della fame. Si tratta di un provvedimento polemico nei confronti di chi lo costringe a stare ancora in isolamento. L’ex terrorista … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

