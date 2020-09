Calciomercato Juventus, se salta Suarez addio anche a… (Di martedì 8 settembre 2020) La situazione passaporto e buonuscita dal Barcellona da parte di Suarez sono i temi più caldi che tengono banco in questa ore in casa Juventus, almeno per quanto riguarda il fronte attaccanti. Infatti, se a centrocampo sembra essersi riaccesa la pista Locatelli e praticamente confermata anche quella per Aouar, ora Paratici sembrerebbe intenzionato a giocare la sua mano finale per siglare il definito arrivo dell’uruguayano a Torino. In attesa di conoscere i risultati del presunto e tanto chiacchierato esame d’italiano, ai microfoni di Juventibus l’esperto di Calciomercato Luca Momblano avrebbe rivelato alcuni dettagli sui presunti accordi tra il Pistolero e la Vecchia Signora, la quale sarebbe incappata nella medesima grana di mancato passaporto comunitario anche diverse ... Leggi su tuttojuve24

