Calciomercato Juventus, la chiave per il colpo Locatelli è in mano a Paratici (Di martedì 8 settembre 2020) Attenzione alla controffensiva di mercato per Locatelli. Nonostante infatti la trattativa sembrasse bloccata, la Juventus, dopo aver potuto ammirare la prestazione offerta dal classe ’98 ieri sera ad Amsterdam con la maglia dell’Italia, potrebbe rifarsi sotto con il Sassuolo per ridiscutere i termini di una trattativa che sembra al momento arenata. La società emiliana infatti, forte dell’esperienza accumulata dalle passate cessione di Sensi e Duncan, non sembra intenzionata a privarsi di un ulteriore giovane talento del centrocampo, soprattutto tramite la formula avanzata da Paratici, ovvero quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a fine stagione, per sborsare in totale una cifra che oscilla tra i 30 ed i 35 milioni di euro. Proprio per soddisfare le immediate richieste del club neroverde, la ... Leggi su tuttojuve24

