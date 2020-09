Arriva come turista, una squadra lo tessera: ora rischia di essere espulso dal paese (Di martedì 8 settembre 2020) Ha dell’assurdo la singolare storia riguardante Christian Cappis, calciatore statunitense dell’Hobro IK, squadra danese di seconda divisione. Motivo? Semplice. Il suo club ha dimenticato di rinnovargli il permesso di lavoro e così il giocatore rischia di essere espulso dal paese. La polizia gli ha infatti ritirato il passaporto, come da protocollo, e lui non ha colpe e non può far nulla per cambiare le cose. Da qui tutta la furia del suo procuratore, Johan Wins, che ha parlato a Bold.dk: “L’Hobro IK ha dimenticato di rinnovare il suo permesso di lavoro a dicembre. Se ne sono dimenticati. Non ho mai visto niente di simile, eppure gestisco altri giocatori in altri club…. Christian è Arrivato al club con un visto ... Leggi su calcioweb.eu

davidallegranti : Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione nazi… - emergenzavvf : Insomma, come ogni estate arriva puntuale la notizia del nostro #canadair che pesca un sommozzatore in mare e lo ge… - Bagheera_nera : @Piero76031014 @AntonioCorsa Ma chi sta discutendo sul tiro? Ma vedi come ci arriva? È goffo. Magari è solo il terz… - CirianiCarlo : RT @Avvocatocapita1: Alla gggente il messaggio del capitone e della fascio coatta arriva genuino e genuino lo esprimono, a Genzano come ad… - GraziaB6 : RT @andrea_failli: @Dnz779 @GraziaB6 @ElenaElle10 È tristemente vero. Occorrerebbe fermarsi un attimo e organizzare le nostre vite con inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva come Rientro a scuola, arriva il referente Covid: ecco chi è, come viene scelto e di cosa si occuperà Il Fatto Quotidiano Volete 100GB al mese di internet con SMS e chiamate illimitate a meno di 9€? Ecco chi la propone

Arriva una nuova proposta da parte di ho.mobile e non è per tutti ma solo per chi è già attivo con l'operatore. Di fatto la proposta che viene fatta è di quelle davvero incredibili perché gli utenti c ...

UFFICIALE - Spezia, preso Zoet: il comunicato

"Questo il comunicato dello Spezia:"E’ Jeroen Zoet il nuovo portiere dello Spezia. L’estremo difensore olandese arriva a titolo definitivo dal PSV Eindhoven ed ha firmato un contratto che lo legherà a ...

Arriva una nuova proposta da parte di ho.mobile e non è per tutti ma solo per chi è già attivo con l'operatore. Di fatto la proposta che viene fatta è di quelle davvero incredibili perché gli utenti c ..."Questo il comunicato dello Spezia:"E’ Jeroen Zoet il nuovo portiere dello Spezia. L’estremo difensore olandese arriva a titolo definitivo dal PSV Eindhoven ed ha firmato un contratto che lo legherà a ...