Willy Monteiro Duarte, c’è un quinto indagato per l’omicidio. Quattro già in cella (Di lunedì 7 settembre 2020) Per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte è stata indagata una quinta persona oltre a Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, ora in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale: i carabinieri della Compagnia di Colleferro stanno ancora svolgendo accertamenti sul coinvolgimento di un quinto giovane. Intanto, sono in regime di isolamento fino all'interrogatorio di garanzia i Quattro ragazzi arrestati dai carabinieri in relazione alla morte di Willy Monteiro Duarte, avvenuta in seguito ad una rissa a Colleferro (in provincia di Roma) nella notte di sabato. I giovani, che hanno tra 22 e 25 anni, devono essere sentiti dal gip di Velletri. Per loro gli inquirenti contestano il reato di omicidio ... Leggi su ilfogliettone

