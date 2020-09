Virologo Pregliasco: “La riapertura delle scuole comporterà un aumento dei contagi” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Con la riapertura delle scuole sicuramente ci sarà un rialzo del numero di casi di positività al Coronavirus, anche perchè essa coincide con l’autunno“. Questa è la previsione esternata su Rai 3 da Fabrizio Pregliasco, Virologo rappresentante dell’Università degli Studi di Milano. L’emergenza Coronavirus non accenna a placarsi e l’eventualità di una riapertura delle scuole, imminente e inevitabile, potrebbe comportare un rialzo considerevole dei contagi. Essi potranno essere limitati soltanto con l’adesione collettiva alle norme sanitarie imposte dallo Stato e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: distanziamento sociale e utilizzo di mascherine ... Leggi su sportface

