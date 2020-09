Vincenzo De Luca indagato per falso e truffa (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Regione Campania . Avrebbe favorito i suoi quattro autisti. Vincenzo De Luca, uno degli uomini forti delle prossime elezioni regionali, è indagato per falso e truffa con l’accusa di aver favorito i suoi autisti nelle loro promozioni e nel loro avanzamento di carriera. Campania, il Presidente Vincenzo De Luca indagato per truffa e falso La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta su De Luca, che risulta indagato per truffa e falso. L’ipotesi è che avrebbe agevolato la promozione dei suo quattro autisti, passati allo staff relazioni istituzionali nonostante non avessero alcuna qualifica. In ... Leggi su newsmondo

