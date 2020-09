Us Open, Djokovic squalificato, colpisce giudice di linea (Di lunedì 7 settembre 2020) Clamoroso agli Us Open: Novak Djokovic è stato squalificato per aver colpito con una pallina, per un gesto di stizza, una giudice di linea. Dopo aver perso un servizio Djokovic ha scagliato con violenza una pallina verso i teloni di fondo colpendo, all altezza della gola, la giudice di linea che si trovava alle sue spalle.La donna si è accasciata al suolo tossendo più volte e faticando a respirare. Djokovic è andato subito a verificare le sue condizioni, pronto ad aiutarla, ma quando è tornato al centro del campo è stato squalificato. Nella notte italiana le scuse social del campione serbo: "Questa situazione mi ha lasciato davvero triste e vuoto. Ma grazie a Dio la ... Leggi su ilfogliettone

