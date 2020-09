Us Open 2020: Berrettini si spegne dopo un set, Rublev approda ai quarti di finale (Di martedì 8 settembre 2020) Andrej Rublev approda ai quarti di finale degli Us Open 2020. Il russo con una prestazione di livello batte Matteo Berrettini con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 6-3. Il moscovita eguaglia il suo miglior risultato newyorchese, risalente al 2017 e lo fa superando l’italiano in 2 ore e 42 minuti di gioco. dopo un eccellente avvio il capitolino è andato a spegnersi e negli scambi lunghi ha patito l’avversario che adesso attende il vincente del confronto tra Francis Tiafoe ed il connazionale Daniil Medvedev. RECAP – Subito chance di break in avvio per Berrettini, gioca bene Rublev che con servizio e dritto al volo annulla e va a tenere la battuta. Ai vantaggi anche nel secondo ... Leggi su sportface

