“Uomini e Donne” riparte e con il lifting di Gemma Calgani (Di lunedì 7 settembre 2020) Al via oggi la nuova edizione di “Uomini e Donne”: Gemma Calgani si presenta con il suo nuovo viso post lifting Uomini e donne riparte, cosi come il palinsesto di Canale 5 per questa nuova stagione. In particolare, l’inizio del noto datign show di Maria De Filippi era molto atteso per un motivo: Gemma Calgani. Le nemica/amica di Tina Cipollari, in luglio si è sottoposta ad un intervento di lifting per eliminare la differenza tra la sua età anagrafica e l’età del suo spirito. Ecco quindi, che prima di passare alla presentazione dei nuovi protagonisti di questa edizione la De Filippi ha creato un simpatico siparietto per Gemma. La Calgani è stata seguita dalla troupe del programma prima, ... Leggi su zon

