Uomini e donne, i nuovi tronisti: Davide, Gianluca, Sophie e Jessica (Di lunedì 7 settembre 2020) Sono quattro i nuovi tronisti del Trono Classico di Uomini e donne, che torna con la nuova stagione (ed alcune novità) dal 7 settembre 2020. Due di loro, Davide e Gianluca, sono stati scelti dopo una votazione online ad agosto, mentre altri due, Sophie e Jessica, sono state selezionate dalla redazione. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, i nuovi nomi non sono ancora stati annunciati, ma c’è la conferma di Gemma Galgani ancora tra i protagonisti. Uomini e donne, Davide Donadei Davide Donadei ha 25 anni e vive a Parabita (Lecce). Da due anni gestisce un bar in cui lavora da quando aveva sedici anni. Il lavoro gli ha permesso di assumersi ... Leggi su ascoltitv

