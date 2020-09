Un posto al sole, anticipazioni 8 settembre: Viola ed Eugenio sempre più distanti (Di lunedì 7 settembre 2020) L’amore sarà ancora al centro della scena a Un posto al sole come rivelano le anticipazioni relative alla puntata in onda domani 8 settembre. Diverse coppie saranno alle prese con problemi non da poco come ad esempio Eugenio e Viola, il cui rapporto subirà l’ennesimo scossone facendoli allontanare ancora di più. Nel frattempo, dopo quanto accaduto tra Niko e Susanna alle nozze, Renato e Giulia si sentiranno impotenti non sapendo come comportarsi con il figlio. Infine, Diego avrà una brillante idea per rimettersi in gioco nel mondo lavorativo. Un posto al sole, anticipazioni 8 settembre: Diego ha una brillante idea Niko sarà giù di morale per ciò che è ... Leggi su tutto.tv

andrewpasq : «Un Posto al Sole»: Niko, Susanna e i matrimoni con colpo di scena che tanto ci piacciono #upas - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - hey_loeyboy : vorrei solo dormire ma stasera sta un episodio di un posto al sole cruciale - MontiFrancy82 : @UPAS_Rai : LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE - Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: Perfino nel Posto al sole, la fiction di Raitre ha trovato spazio l'esempio di Franco Boschi, ex ragazzo di strada che… -